У Польщі заявили, що до Українського легіону хочуть приєднатися замало українців

Голова польського Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які зголосились до Українського легіону у Польщі, виявилась вкрай малою — Wirtualna Polska, «Європейська правда»

Формування Українського легіону було передбачене двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею. Український легіон у Польщі мав бути навчений, озброєний і підготовлений до захисту України, при цьому польська армія мала відповідати за підготовку, а Київ – за рекрутування.

«Ми до цього підготувалися. Це було в рамках угоди, підписаної між Польщею та Україною», – сказав Косіняк-Камиш, запевнивши, що «ми готові навчати українських солдатів».

Очільник Міноборони нагадав, що Польща вже підготувала близько 20 тисяч українських солдатів, які були відправлені на фронт в Україні.

«Ми не несемо відповідальності за вербування. Однак кількість людей, які повинні були зголоситися з української сторони, є занадто малою. Ці декларації на початку були дуже високими – що може бути сформована навіть одна бригада, тобто кілька тисяч осіб. Однак цього не сталося», – сказав Косіняк-Камиш.