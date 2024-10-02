Українські підрозділи вивели з Вугледара через загрозу оточення

Українські підрозділи вивели з Вугледара Донецької області, щоб зберегти особовий склад, військову техніку й зайняти положення для подальших боїв — Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця»

Повідомляється, що армія РФ зазнала численних втрат через тривалі бої, але не полишила спроб захопити місто. Окупанти спрямували до Вугледару резерви, щоб виснажити оборону підрозділів Збройних Сил України фланговими ударами. У результаті чого виникла загроза оточення міста.

«Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій».