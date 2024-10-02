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Китайські військові кораблі вперше доєдналися до місії РФ у Північному Льодовитому океані Литва денонсувала угоди з РФ і Білоруссю щодо економічного співробітництва » Втрати РФ за добу війни в Україні — 1130 військових Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1130 військових. Українські сили знищили 32 бронемашини та 14 артилерійських систем Про це 2 жовтня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 655 560 (+1130) осіб,

танків ‒ 8887 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 17 579 (+32) од,

артилерійських систем – 18 869 (+14) од,

РСЗВ – 1204 (+0) од,

засоби ППО ‒ 963 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 348 (+26),

крилаті ракети ‒ 2613 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25 692 (+71) од,

спеціальна техніка ‒ 3318 (+4) од.