Pink Floyd продадуть Sony за $400 млн права на музику, назву та образи Гетманцев заявив про необхідність оподаткування всіх посилок з-за кордону » Армія РФ минулої доби втратила 1150 військових, 6 танків і 37 артсистем Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила 1150 військових. Сили оборони ліквідували 6 ворожих танків і 37 артилерійських систем Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. особового складу ‒ близько 656 710 (+1150) осіб,

танків ‒ 8893 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 17 596 (+17) од,

артилерійських систем – 18 906 (+37) од,

РСЗВ – 1204 (+0) од,

засоби ППО ‒ 964 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 393 (+43),

крилаті ракети ‒ 2613 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25 750 (+58) од,

спеціальна техніка ‒ 3330 (+12) од. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.24 орієнтовно склали: