Армія РФ минулої доби втратила 1150 військових, 6 танків і 37 артсистем

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
- особового складу ‒ близько 656 710 (+1150) осіб,
- танків ‒ 8893 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17 596 (+17) од,
- артилерійських систем – 18 906 (+37) од,
- РСЗВ – 1204 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 964 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 393 (+43),
- крилаті ракети ‒ 2613 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25 750 (+58) од,
- спеціальна техніка ‒ 3330 (+12) од.
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