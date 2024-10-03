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Армія РФ минулої доби втратила 1150 військових, 6 танків і 37 артсистем

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 03.10.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 656 710 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 8893 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17 596 (+17) од,
  • артилерійських систем – 18 906 (+37) од,
  • РСЗВ – 1204 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 964 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 393 (+43),
  • крилаті ракети ‒ 2613 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25 750 (+58) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3330 (+12) од.
3 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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