Associated Press: Падіння Вугледара є наслідком відмови США дозволити Україні завдати ударів углиб РФ

Одним з ключових факторів захоплення міста Вугледар ЗС РФ є небажання західних партнерів зняти обмеження для України, аби вона завдавала ударів далекобійною зброєю углиб території країни-агресора.

Про це пишуть журналісти Associated Press.

«Нещодавня втрата прифронтового міста Вугледар навряд чи змінить хід війни Росії проти України. Однак його втрата підкреслює погіршення позиції Києва, зокрема через нерішучість західних країн дозволити Силам оборони завдати далекобійних ударів углиб РФ за допомогою наданого західного озброєння», — йдеться в матеріалі.

Медіа вказує, що падіння Вугледара є показником важкого становища України на третьому році повномасштабної війни. Воно також відображає відмову США не надавати Україні дозвіл на далекобійні удари по цілях углиб Росії, що не дає Києву знизити військові можливості Москви. Відхід Сил оборони від міста стався після візиту президента України Володимира Зеленського до США після спроб отримати дозвіл на використання ATACMS, однак адміністрація Байдена не змінила своєї позиції.

ЗМІ зазначає, що відсутність відповідного рішення дозволяє РФ домінувати в небі, розробляти та вдосконалювати керовані авіаційні бомби, на які Україна не має ефективної відповіді. Саме масовані скиди таких авіабомб на позиції українських військових пришвидшили їхній відступ з Вугледара.

«Основна тактика [росіян] полягала в тому, щоб оточити нас з флангів, і вони робили це постійно протягом шести-семи місяців постійними атаками з повітря — завдяки цій тактиці вони встигли вичерпати наші ресурси, тому що ми не маємо стільки як у них», – сказав очільник пресслужби 72-ї бригади ЗСУ Арсеній Приліпка для AP.

Видання вказує, що два роки невдалих атак змусили росіян змінити тактику наступу на Вугледар. Окупанти розпочали комплексні атаки з північного та південного флангів, використовуючи потужні засоби РЕБ та групи піхотинців на мотоциклах, які підтримувалися артилерійським вогнем, безпілотниками та КАБами. Москва зазнала великих жертв, але своєї мети досягла.

Журналісти пишуть, що втрата Вугледара має тактичне значення та не є вирішальним логістичним центром для Києва, адже доступ до інших важливих ліній постачання залишається незмінним. Найімовірніше, що наступним кроком російських військ стане витіснення українських військ із Курахового.

«Ця лінія є взаємозв’язаною, і противник не зможе зайти в Покровськ і наблизитися до Покровська, якщо не зможе вибити наші війська з Курахового. Інакше росіяни оголили б свої фронти у фланги та отримали б серйозний удар у бік», – цитує ЗМІ голову Ради резервістів Сухопутних військ України Івана Тимочка. Він додає, що ворог розуміє, що «якщо він не візьме Курахове, то не зможе серйозно вплинути на хід подій навколо Вугледара.