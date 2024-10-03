Гетманцев заявив про необхідність оподаткування всіх посилок з-за кордону

Про це під час заходу «Діалоги з NV про майбутнє. Бізнес і війна» 2 жовтня розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Спілкуючись із бізнесом, я не чув іншого підходу — пільгу у вигляді 150 євро треба прибрати. Ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо його, зволікати не будемо. Попри те, що певний прошарок нашого населення буде незадоволений», — сказав політик.

За його словами, наявність норми про відсутність оподаткування для посилок на суму до 150 євро вносить «перекоси в оподаткуванні».

«Ми чомусь підтримуємо іноземного товаровиробника. Наш виробник, який виготовляє товари — від харчових продуктів до легкої промисловості — сплачує ПДВ. А той, хто це робить в умовному Китаї, ПДВ не сплачує. З погляду державної податкової політики це абсолютний нонсенс, безглуздя. Ми гнобимо людей, які тут створюють додану вартість, сплачують податки, на користь людей, яких ми навіть не знаємо», — висловився нардеп.

Він додав, що держава «дуже запізнилася» з таким рішенням.