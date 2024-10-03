Соцмережа X втратила левову частку своєї вартості відтоді, як її очолив Маск Російські окупанти не зможуть штурмувати Покровськ після захоплення Вугледару » Новий генсек НАТО Рютте прибув до Києва Новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте у четвер, 3 жовтня, прибув з офіційним візитом до Києва Про це йдеться на офіційній сторінці НАТО. Як пише Bloomberg, Марк Рютте прибув до Києва зі своїм першим закордонним візитом як новий генеральний секретар НАТО на знак підтримки України. «Європейська правда» повідомляє, що новий генеральний секретар НАТО вже провів перемовини із президентом Володимиром Зеленським, а за підсумками зустрічі вони провели пресконференцію. «Ми говорили сьогодні про українські потреби у ППО та взаємодію із сусідами. Ми бачимо, зокрема, як на Близькому Сході вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників. Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських «шахедів», які поєднують російський та іранський режими», — сказав Володимир Зеленський.