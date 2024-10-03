Очільниця USAID Пауер у Києві оголосила про виділення $825 млн на підтримку енергосистеми України

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

«Це майже вдвічі більше, ніж ми інвестували минулого року. І ці ресурси дозволять нам допомогти тим, хто проводить ремонт, додає потужності та захищає критичну інфраструктуру. Буквально минулого тижня я зустрічалася із президентом Зеленським і групою генеральних директорів в енергетичному секторі, страховому секторі та фінансовому секторі, щоб вивчити можливості для приватних інвестицій на підтримку енергетичного сектору тут», — зазначила Пауер.

За словами Пауер, USAID спільно із українськими колегами працюють над визначенням пріоритетності підготовки української енергетичної інфраструктури до настання холодів «незалежно від того, чи це пасивний захист, чи активні дії для розосередження енергії, щоб вона була менш концентрованою і менш вразливою».

«Ми добре усвідомлюємо намір Путіна використати холод як зброю, спробувати підірвати моральний дух українського народу, спробувати змусити українців втекти з країни. Путін бачить, наскільки стійкою виявилася українська економіка. Це надзвичайні темпи економічного зростання. Це надзвичайне збільшення експорту, не лише експорту сільськогосподарської продукції, а й технологій і технічних послуг. І тому він бачить, що все більше і більше доходів надходить до уряду від українських громадян, від податків і мит. Отже, ми знову маємо все передбачити та слідувати прикладу українців на передовій, щоб обдумати, як найкраще оптимізуватися напередодні зими», — наголосила вона.

Також Саманта Пауер додала, що метою USAID є відновлення якомога більшої кількості зруйнованих Росією енергетичних об’єктів до настання холодів, а також продовження інвестицій в резервну генерацію.

«USAID надало 4000 генераторів, 203 трансформатори, 124 мобільні котельні. Ми замінили 150 кілометрів труб, що стосується опалення. Ми відремонтували 2500 кілометрів кабелю…Я могла би продовжувати і продовжувати. Це та робота, яку ми продовжимо, подвоївши нашу енергетичну підтримку, разом із, звичайно, забезпеченням пасивного захисту, який все ще створюється, так званого захисту другого рівня, разом із забезпеченням автотрансформаторів, які ми придбали та доставили, а також супроводжуємо доставку тих, що були придбані іншими. Те, що ми будемо робити, це будувати якомога більше – підтримувати українців, які додають системі якомога більше стійкості», — наголосила Пауер.

За словами очільниці USAID, надзвичайно важливо, щоб країни, які «мовчали про російську агресію, публічно чи приватно також тиснули на РФ», щоб вона не атакувала енергетичну інфраструктуру.

«Ми ніколи не зможемо звикнути або погодитися з тим, що постійний член Ради Безпеки ООН використовуватиме холод як зброю проти цивільного населення. Тому, знаєте, має бути обурення. Ніхто ніколи не повинен відчувати заціпеніння від того, наскільки жахливою є навмисна атака на енергетичну інфраструктуру. Тож я думаю, що це також варто посилити», — резюмувала Саманта Пауер.