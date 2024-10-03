Соцмережа X втратила левову частку своєї вартості відтоді, як її очолив Маск

Вартість соціальної мережі X впала більш ніж на 75% порівняно з тим, коли власник-мільярдер Ілон Маск купив її два роки тому.

Про це повідомляє Euronews.

Ця інформація міститься у звіті про розкриття інформації для фонду Fidelity’s Blue Chip Growth Fund. Станом на липень фонд володів акціями компанії X вартістю 5,5 млн доларів. Коли Маск придбав соціальну мережу, Fidelity інвестував у неї 19,66 млн доларів. Наразі у звіті Fidelity загальна оцінка X становить 9,4 мільярда доларів, що менше чверті від $44 млрд, які Маск заплатив за соцмережу в жовтні 2022 року.

Оскільки фінансовий стан X продовжує погіршуватися, компанія вживає заходів з економії коштів, наприклад, переносить свій головний офіс із Сан-Франциско, штат Каліфорнія, до Бастропа, штат Техас.

Вартість акцій X фактично зросла приблизно на 22% одразу після оголошення Маска про придбання компанії, відомої тоді як Twitter. Однак ціни на акції знову почали падати після кількох суперечливих рішень Маска: головним з них було рішення про ребрендинг Twitter в X, тобто зміна назви та логотипу компанії.

Деякі експерти тоді висловили занепокоєння цим рішенням, стверджуючи, що бренд Twitter є занадто впізнаваним, щоб його змінювати.

Маск також повністю оновив систему верифікації платформи. У Twitter певні активні користувачі могли бути верифіковані за допомогою синьої галочки поруч з їхніми іменами. Після придбання компанії Ілон Маск змінив систему верифікації, замінивши її підпискою. Замість того, щоб видавати сині галочки перевіреним користувачам, їх можна отримати, оформивши X Premium, і сплачуючи щомісячну абонентську плату.

Ще одним із факторів, який безпосередньо вплинув на вартість X, є відтік рекламодавців, які залишили платформу через занепокоєння щодо контенту. У 2023 році Apple, Coca-Cola і Disney видалили платну рекламу з X після того, як Маск схвалив антисемітський пост. Інші компанії зняли рекламу через занепокоєння щодо мови ненависті та нацистського контенту на X, зокрема Європейська комісія, Comcast, IBM та Світовий банк.