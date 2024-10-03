USAID надасть Україні понад $1 млрд на відновлення енергетики та гуманітарну допопогу

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділить понад мільярд доларів на відновлення української енергетичної системи та гуманітарну допомогу. Про це під час свого третього візиту до Києва від початку повномасштабного вторгнення Росії повідомила адміністраторка агенції Саманта Пауер.

825 мільйонів доларів з цієї суми спрямують на підтримку енергетичної системи України цієї зими. Зокрема кошти підуть на ремонтні роботи з відновлення енергомереж після російських обстрілів, додавання потужностей та захисту інфраструктури.

Окремо USAID виділяє 237 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні. Кошти виділяють через USAID і Державний департамент США.

«Це нове фінансування допоможе забезпечити життєво необхідні речі, такі як їжа, житло й медичні послуги для українців всередині країни і переміщених осіб за її межами. Важливо, що це також допоможе домогосподарствам підготуватися до холодів, які ми відчуваємо вже сьогодні. Термоковдри, постільна білизна, зимовий одяг», – цитує Пауер Радіо Свобода.

Також вона оголосила про нову 5-річну програму підтримки реабілітації поранених українців на суму 13 мільйонів доларів, назвавши програму охорони здоров’я ще одним пріоритетним напрямком підтримки України від USAID.

Американська урядовиця відвідала школу в Київській області, щоб передати дітям книжки в рамках ініціативи USAID із забезпечення 12 тисяч початкових шкіл підручниками. Вона також зустрілася з міністром освіти і науки України Оксеном Лісовим, з яким обговорила стійкість української системи освіти під час повномасштабної війни та українське бачення безпеки освітнього процесу та подальших реформ.

Під час пресконференції в Києві Пауер заявила, що російські атаки знищили 200 шкіл і пошкодили понад півтори тисячі. Вона наголосила на важливості допомагати українцям і надалі забезпечувати дітей необхідною освітньою програмою, оскільки це основа майбутнього країни.

Вона запевнила, що USAID продовжить надавати життєво необхідну підтримку українцям у довгостроковій перспективі.