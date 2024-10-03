ВСУ: войска РФ готовятся к штурмовым действиям на Запорожском направлении

Подразделения ВСУ, два года оборонявшие Угледар в Донецкой области, покинули город из-за угрозы его окружения, сообщили в оперативно-стратегической группировке войск ВСУ «Хортица».

«Понеся многочисленные потери вследствие длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар. В попытке любой ценой взять город под контроль, (противник) сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных Сил Украины. В результате действий противника возникла угроза окружения города», – заявили в ОСГВ ВСУ «Хортица».

Россия готовится к штурмам на Запорожском направлении, чтобы захватить Донецкую область. Об этом в комментарии для «Радио Свободы» заявил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

«Сегодня наблюдается попытка противника сосредоточить силы и средства для ведения штурмовых действий. Подчеркиваю: не наступления, не наступательных действий, а штурмовых действий на определенных направлениях. В частности – это возле Приютного и возле Работино. Цель этих действий– … осуществить штурм и продвижение в направлении Великой Новоселки, чтобы взять под контроль именно Донецкую область и те территории, которые там остались, и перерезать логистические пути украинским соединениям», – пояснил Волошин.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки на фронте произошло 155 боевых столкновений. Больше всего – на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец обратился с письмами в ООН и Международный комитет Красного креста в связи с имеющимися данными о расстреле 16 пленных украинских военнослужащих российскими войсками на Покровском направлении. Россия «в очередной раз нарушила международное гуманитарное право и Женевские конвенции и с новыми масштабами прибегает к казням военнопленных», написал Лубинец в телеграм-канале.

Сотрудники американского Института изучения войны констатируют, что Украина продолжает наступательные операции в Курской области.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, выступая на втором Международном форуме оборонных индустрий, что Украина сосредоточилась на производстве ракет и беспилотников и планирует в нынешнем или следующем году объявить о крупномасштабной ракетной программе.

В ночь на среду Россия запустила по Украине 32 беспилотника типа «Шахед». 11 из них были сбиты, сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Двое получили ранения в результате российского ночного удара по пограничной и портовой инфраструктуре Одесской области. В результате российского удара по гостинице в Славянске (Донецкая область) ранен один человек. Пятеро ранены в Дергачах (Харьковская область). Удар КАБом нанесен по Харькову. О пострадавших не сообщается.

В больницах Запорожья после российских ударов во вторник остается шесть человек. Двое – в тяжелом состоянии. Об этом сообщила в телеграм-канале секретарь Запорожской ОВА Регина Харченко.