Пентагон: Країни НАТО не будуть збивати ракети і дрони над Україною Міненерго: ворог атакував енергооб’єкти у шести областях » ЄС готує санкції проти Ірану через постачання балістичних ракет до Росії За інформацією видання Bloomberg, Європейський Союз планує запровадити пакет санкцій проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет. За словами співрозмовників, перший пакет заходів торкнеться близько десятка фізичних і юридичних осіб, включаючи машинобудівні, металургійні та авіаційні компанії. Обмеження з боку ЄС будуть першою відповіддю на надання ракет, і зараз розглядаються додаткові списки, зазначили співрозмовники журналістів. Один зі співрозмовників зазначив, що окремо США заявили, що введуть санкції проти Ірану за його нещодавній удар по Ізраїлю і хочуть, щоб союзники вчинили так само.