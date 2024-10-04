До третини знизилася частка українців, які називають прийнятною умовою для миру лише беззастережну капітуляцію РФ — соцопитування

Частка українців, які називають прийнятною умовою укладення миру з РФ лише повну й беззастережну капітуляцію країни-агресора, виплату нею компенсацій і репарацій за завдану шкоду в повному обсязі, знизилася із 42% у 2023 р. до 32% у 2024 р.

Про це йдеться в результатах дослідження «Українці під час війни: гордість, пам’ять, перемога», проведеного Інститутом соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України спільно з Асоціацією політичних психологів України та презентованого на пресконференції в агентстві «Інтерфакс-Україна» в п’ятницю.

Водночас зросла частка прихильників більш компромісних варіантів миру: повернення до державних кордонів 1991 р., включно з Донбасом і Кримом (з 25,1% у 2023 р. до 27,3% у 2024 р.); припинення вогню та відведення військ обох сторін від лінії зіткнення (з 10,9% до 14,6%); повернення під український контроль територій, окупованих після 24 лютого 2022 р. (з 9,2% до 11,5%); перетворення нинішньої лінії зіткнення на державний кордон з країною-агресором, якщо це відкриє шлях для вступу України в НАТО та ЄС (із 2,9 до 4,8%).

Найменша частка прихильників максималістського бачення майбутнього миру серед жителів східних (25,9%) і південних (20,7%) областей України. Повернення до державних кордонів 1991 р., включно з Донбасом і Кримом, як прийнятну умову миру підтримують 39,3% мешканців Сходу і лише 19,6% мешканців Заходу України.

Водночас наголошується, що нині лише 54,1% респондентів звинувачують російську владу на чолі з Володимиром Путіним у початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, тоді як у лютому 2023 року таких було 72%. Нинішню українську владу звинувачують 2,6%, українських державних діячів усіх років незалежності — 5,7%, США, ЄС і НАТО — 3,2%. Водночас майже чверть (24,1%) опитаних вважає, що в початку повномасштабної війни в Україні винні всі вони разом, що значно більше, ніж у 2023 році (13,7%).

Суттєвих регіональних відмінностей у цьому питанні немає, хіба що серед жителів центральних областей частка тих, хто вважає головним винуватцем розв’язаної війни російську владу, менша за половину — 48,7%.