Google розробляє технологію штучного інтелекту, здатну до людських міркувань

Американська корпорація Google працює над технологією штучного інтелекту, яка зможе міркувати як людина.

За даними джерел, фахівці за останні кілька місяців змогли в цьому досягти успіху. Програми, над якими вони працюють, підходять для вирішення багатоступеневих завдань у галузі математики та комп’ютерного програмування, пише Bloomberg.

«Як і OpenAI, Google намагається наблизитися до людського мислення, використовуючи техніку, відому як підказка ланцюжка думок, за словами двох людей», – йдеться у статті.

Автори матеріалу наголосили, що деякі співробітники стурбовані тим, що компанія відстає від OpenAI. Остання ще у вересні презентувала модель o1, яка працює аналогічним чином. Журналісти підкреслили, що це означає появу «нового фронту в суперництві між технологічним гігантом і стартапом, що швидко зростає». При цьому 2023 року Google вже представив чат-бот Geminy. Розробка може розуміти, узагальнювати, обробляти та комбінувати різні типи даних, включаючи текст, код, аудіо, зображення та відео.