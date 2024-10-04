Израиль нанес новую серию ударов по южным районам Бейрута

Столица Ливана Бейрут в ночь на пятницу в очередной раз подверглась воздушным ударам Израиля. Национальное информационное агентство Ливана (NNA) заявило, что «было зафиксировано более 10 последовательных ударов, что стало одним из самых мощных налётов на южные пригороды Бейрута».

Армия обороны Израиля не комментировала удары, но ранее призывала жителей района Дахия, который находится рядом с аэропортом Бейрута, эвакуироваться.

Район Дахия считается оплотом шиитской проиранской группировки «Хезболла» в Бейруте и является постоянной целью израильских авиаударов.

По данным СМИ, целью ударов по Бейруту в ночь на пятницу был Хашем Сафи ад-Дин – двоюродный брат и возможный преемник убитого 27 сентября во время одной из израильских атак лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

О том, что целью ночного удара Израиля по Бейруту был Сафи ад-Дин, написал и портал Axios, напомнив, что в 2017 году Госдепартамент США внёс его в список «подверженных особым санкциям глобальных террористов».

The New York Times со ссылкой на израильские источники пишет, что Сафи ад-Дин присутствовал на встрече руководства движения, проходившей в ночь на 4 октября в подземном бункере на южной окраине Бейрута Дахия. Именно этот бункер, согласно публикации, и был целью удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). На фотографиях и видео последствий удара видны пламя и клубы дыма, поднимающиеся в небо над южными окраинами Бейрута.

Пострадал ли Хашем Сафи ад-Дин в результате атаки, пока неизвестно.

Вечером в четверг источник AFP также сообщал, что еще один израильский удар был направлен на склад рядом с аэропортом Бейрута. Что именно находилось на складе – неясно, пишет агентство.

Накануне израильская авиация нанесла удары по разведывательному штабу группировки. Атакованный объект – ключевой элемент «Хезболлы», через который велся сбор данных об Израиле и ЦАХАЛ, говорится в заявлении Армии обороны Израиля.