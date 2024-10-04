Пентагон: Країни НАТО не будуть збивати ракети і дрони над Україною

Країни Північноатлантичного альянсу не планують збивати російські ракети та дрони, які летять над територією України.

Про це заявила заступник речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

За її словами, допомога союзників у збитті ворожих цілей над Ізраїлем та аналогічні дії в Україні – «це два дуже різні ландшафти і поля бою». Втручання НАТО у війну в Україні шляхом збиття ракет та дронів означало б пряме втягування Альянсу у конфлікт з Росією.

Сінгх наголосила, що США продовжать надавати Україні військову допомогу, зокрема засоби протиповітряної оборони, для захисту своєї території.

«Держсекретар щойно розмовляв з паном Умеровим, щоб отримати останню інформацію з поля бою, щоб краще зрозуміти, які ще сили і засоби їм (Силам оборони. – ред.) можуть знадобитися, якщо такі є. Президент взяв на себе зобов’язання, що Сполучені Штати не ставлять чоботи на землю в Україні, але ми підтримуємо Україну в її зусиллях повернути свою суверенну територію», – зазначила вона.