Прогноз погоди на вихідні 5–6 жовтня: в Україні триває літньо-осіннє двовладдя

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде мінливою і неоднорідною, але опади можливі в більшості регіонів.

Погода в суботу 5 жовтня

У східних і південних регіонах України буде все ще по-літньому тепло. Тут термометри покажуть +25…+27 °С (уночі — від +10…+12 °С на сході до +16…+18 °С на півдні та південному сході). День буде хмарним, але без опадів.

У центрі країни очікується +20…+23 °С (уночі — +14…+16 °С), на півночі — +17…+20 °С (уночі — +13…+15 °С) за високої імовірності короткочасних дощів.

У Вінницькій , Чернівецькій і Хмельницькій областях буде прохолодніше — +15…+17 °С (уночі — +12…+14 °С), а на заході країни вже хазяйнує осінь — +12…+14 °С (уночі — +9…+11 °С). У цих регіонах буде похмуро та мокро.

Зверніть увагу! У суботу очікується сильна геомагнітна буря (G3), тому людям із серцево-судинними захворюваннями варто поберегтися та влаштувати собі максимально розслаблений день.

Погода в неділю 6 жовтня

На півдні, сході, а також у Кіровоградській, Полтавській і Черкаській областях повітря прогріється до комфортних +23…+26 °С (уночі — +12…+14 °С на сході та +17…+19 °С на півдні). Мешканців Київської , Сумської і Чернігівської областей погода також потішить теплом — тут очікується +19…+22 °С (уночі — +13…+15 °С). І лише в західних регіонах буде значно прохолодніше — +12…+15 °С (уночі — +9…+12 °С).

На сході країни та на Херсонщині опадів не передбачається. Дощі можливі на Одещині, а також у всіх центральних, північних і західних регіонах.

Не забувайте, що через мінливу осінню погоду можна легко підхопити застуду. Тому одягайтеся за погодою, їжте більше свіжих овочів і фруктів та будьте фізично активними.

Погода в понеділок 7 жовтня

У східних і західних областях погода на початку тижня буде хмарною, але обійдеться без опадів, а на півдні, півночі та в центрі України пройдуть невеликі дощі.

На сході, а також у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській і Кіровоградській областях повітря прогріється до +24…+26 °С (уночі — +12…+15 °С). У центрі та Одеській області очікується +19…+22 °С (уночі — +13…+15 °С), на півночі — +17…+20 °С (уночі — +10…+12 °С), на заході — +15…+17 °С (уночі — +8…+11 °С).

Народні прикмети та вірування

Заморозки 5 жовтня передвіщали ранню та морозну зиму, туман зранку — дощі у найближчі тижні. Якщо ж цього дня була гроза, осінь мала бути теплою, а зима — суворою.

Нічний спів півнів 6 жовтня і мовчазні понурі ворони вдень вказували на затяжні дощі незабаром. А густий туман цього дня вважався провісником хорошого врожаю наступного року.