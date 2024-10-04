Сили оборони України уразили нафтобазу у Воронезькій області

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Сьогодні вночі завдано удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів «Аннанєфтєпродукт», що біля населеного пункту Анна Воронезької області РФ», — йдеться у звіті.

В районі об’єкта українські оборонці фіксували роботу російської ППО. Утім, у Генштабі підтверджують влучання у щонайменше один із вертикальних резервуарів, у результаті чого сталося займання.

«Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. Результати ураження уточнюються», — резюмували в Генштабі.

Раніше очільник Воронезької області РФ Олександр Гусєв повідомляв, що в Аннінському районі російська РЕБ нібито придушила українські БПЛА, один із яких упав на територію нафтобази.

«Відбулося загоряння порожньої цистерни. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють пожежні розрахунки», — написав він.

Міноборони РФ заявило, що протягом ночі їхня ППО нібито знищила та перехопила 18 українських БПЛА літакового типу.