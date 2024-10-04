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Сполучені Штати почали активно робити стратегічні запаси нафти

Сполучені Штати придбали 6 млн барелів чорного золота до стратегічного нафтового резерву (SPR) країни, постачання в рамках цієї покупки триватиме до травня 2025 року, повідомило Міненерго США.

Таким чином Америка продовжує поповнювати нафтові запаси, які не відновилися після найбільшого в історії країни продажу у 2022 році за розпорядженням президента Джо Байдена. Тоді з американського резерву було продано 180 млн. барелів у спробі знизити світові ціни на нафту, які підскочили після початку війни Росії в Україні.

У цьому вересні владою США було закуплено 3,5 млн барелів у ExxonMobil, 2 млн бар. – у Shell і 0,5 млн бар. – у Macquarie Commodities Trading. Сумарно на закупівлю було витрачено понад $411 млн.

США планують і надалі поповнювати стратегічний резерв, але для цього потрібно щоразу отримувати згоду Конгресу на витрати грошей на вказану мету.

4 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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