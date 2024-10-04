У МВФ назвали терміни ухвалення рішення про $1,1 млрд Україні

Про це повідомила директорка МВФ з комунікацій Джулі Козак на брифінгу у Вашингтоні.

Як розповіла Козак, 10 вересня співробітники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу про п’ятий огляд.

«Відповідно до угоди про EFF, за умови схвалення нашою Радою директорів Україна отримає доступ до 1,1 млрд доларів. Очікується, що рада розгляне п’ятий огляд до щорічних засідань», — сказала вона.

За її словами, на момент четвертого огляду програми дефіцит фінансування України на 2025 рік прогнозувався на рівні майже $26 млрд.

«І наш персонал і наша команда перебувають у процесі оновлення цих прогнозів у рамках п’ятого огляду, який іде зараз», — додала Козак.