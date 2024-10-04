За минулу добу Росія втратила 1230 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 657940 (+1230) осіб,
- танків ‒ 8908 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17627 (+31) од,
- артилерійських систем – 18965 (+59) од,
- РСЗВ – 1212 (+8) од,
- засоби ППО ‒ 965 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16494 (+101),
- крилаті ракети ‒ 2613 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25820 (+70) од,
- спеціальна техніка ‒ 3333 (+3)
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