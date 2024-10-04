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За минулу добу Росія втратила 1230 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 657940 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 8908 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17627 (+31) од,
  • артилерійських систем – 18965 (+59) од,
  • РСЗВ – 1212 (+8) од,
  • засоби ППО ‒ 965 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16494 (+101),
  • крилаті ракети ‒ 2613 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25820 (+70) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3333 (+3)
4 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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