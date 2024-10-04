Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Вугледара: Життя важливіші за будь-які забудови

Президент Володимир Зеленський назвав правильним вихід українських Збройних сил із Вугледара: це, за його словами, дало можливість зберегти життя бійців — глава держави під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві, цитує «Укрінформ»

«Без відповідної зброї ми не можемо зупинити Російську Федерацію. Тоді, коли вони руйнують позиції наших бійців, треба берегти їхні життя, бо вони важливіші, ніж будь-які забудови. Це наші люди, це громадяни України. Тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе. Заради держави, заради своєї героїчної служби. Це абсолютно правильні кроки».

Деталі: Президент вкотре закликав міжнародних партнерів надати Україні можливість зупиняти Росію тією чи іншою зброєю, надати дозвіл, надати відповідні системи.

Він також повідомив, що нині спостерігається відставання у поставках зброї.

«Україні потрібне посилення позицій на фронті, щоб ми могли отримати посилення тиску на Росію заради реальної, справедливої дипломатії. Тому ми потребуємо достатньої кількості і якості зброї, у тому числі далекобійної, з якою, на мою думку, партнери уже затягують», — сказав президент.