Байден стверджує, що не впевнений у мирному результаті виборів у США

Президент США Джо Байден стверджує, що не впевнений у мирному результаті виборів, зауваживши «провокаційні» висловлювання Дональда Трампа, який все ще відкидає свою поразку у 2020 році.

Про це пише Голос Америки.

«Я впевнений, що вибори будуть вільними та справедливими, але я не знаю, чи будуть вони мирними, – сказав Байден журналістам під час першої за весь час свого президентства появи у брифінг-залі Білого дому. — Те, що говорить Трамп, і те, що він говорив минулого разу, коли йому не подобався результат виборів, було дуже небезпечним».

Байден зазначив, що кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс не підтвердив під час віцепрезидентських дебатів цього тижня, що він схвалить результати голосування наступного місяця.

У вівторок під час віцепрезидентських дебатів модератори запитали Венса: «Чи ви знову намагатиметеся оскаржити результати виборів цього року, навіть якщо кожен губернатор підтвердить результати?». Венс відповів, що він «зосереджений на майбутньому» і потім додав: «Послухайте, Трамп сказав, що у 2020 році були проблеми».

Сам Дональд Трамп, який відвідав у п’ятницю центр ліквідації наслідків урагану «Хелен» в Евансі у штаті Джорджія, сказав, що не чув слів Байдена.

«Я можу лише сподіватися, що вибори будуть вільними і справедливими, — сказав він журналістам. – Я думаю, що в цьому штаті так і буде, і сподіваюся, що в кожному штаті так і буде».