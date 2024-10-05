Польща до кінця року розпочне будівництво оборонних ліній на кордоні з Росією і Білоруссю

Польща до кінця 2024 року почне будівництво перших елементів оборонних укріплень на своїх кордонах з Росією та Білоруссю в межах проєкту «Східний щит» — заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик під час пресконференції, якого цитує Reuters

Деталі: Польща планує зміцнити свої північні та східні кордони шляхом створення оборонних ліній, системами спостереження, розвідки і захисту від безпілотників, витративши на це близько 10 мільярдів злотих (2,6 мільярда доларів) до кінця 2028 року.

«У найближчі три тижні ми зможемо провести перші випробування елементів «Східного щита» на польських військових полігонах, такого цьогоріч ми почнемо будівництво перших елементів … на північному і східному кордонах».

За його словами, проєкт буде розроблятися у співпраці з Литвою, Латвією та Естонією, а також з британськими та американськими силами.