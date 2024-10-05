Швеція готується до історичного розгортання військ у Латвії

Шведські війська готуються вирушити до Латвії, причому вперше в історії як складова сил НАТО. Війська вирушать на початку наступного року.

Про це повідомляє Reuters.

Як заявила міністр закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард, зобов’язання щодо колективної оборони непохитні за всіх союзників.

«Розгортання батальйону допоможе зробити Латвію, Швецію, а також НАТО загалом безпечнішими», — сказала вона.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс подякував шведським партнерам за рішення зміцнити альянс та країни Балтійського регіону. Вчора він відвідав військову базу на півдні Швеції, де йому показали підрозділ, який направить 600 солдатів для сил НАТО у Латвії.

Цей полк вирушить до країни на початку 2025 року та приєднається до сухопутної бригади, яку очолює Канада.

Зазначимо, через 200 років нейтралітету Швеція приєдналася до НАТО в березні 2024 року після того, як вторгнення Росії в Україну змусило переглянути її політику національної безпеки.

Розміщення військових у Латвії стане першим для Швеції як члена Північноатлантичного альянсу. Раніше також повідомлялося, що шведська армія хоче розмістити солдатів у фінській провінції, яка межує з Росією.