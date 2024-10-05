На «Рамштайні» Україна представить партнерам чіткі й конкретні кроки для справедливого закінчення війни, — Зеленський Росіяни стратили на полі бою 93 українських полонених » Війська РФ за добу на фронті втратили 8 танків, 72 артсистеми і 1280 окупантів Протягом минулої доби на російсько-українському фронті окупаційна армія втратила ще десятки одиниць своєї техніки та 1280 військових Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 659 220 (+1280) осіб,

танків ‒ 8916 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 17 658 (+31) од,

артилерійських систем – 19 037 (+72) од,

РСЗВ – 1216 (+4) од,

засоби ППО ‒ 970 (+5) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 529 (+35),

крилаті ракети ‒ 2613 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25 905 (+85) од,

спеціальна техніка ‒ 3344 (+11) од.