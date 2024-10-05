 
«  
  »

Війська РФ за добу на фронті втратили 8 танків, 72 артсистеми і 1280 окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 659 220 (+1280) осіб,
  • танків ‒ 8916 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17 658 (+31) од,
  • артилерійських систем – 19 037 (+72) од,
  • РСЗВ – 1216 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 970 (+5) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 529 (+35),
  • крилаті ракети ‒ 2613 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25 905 (+85) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3344 (+11) од.
5 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  