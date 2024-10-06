Анджеліна Джолі виставила на аукціон свій вінтажний Ferrari

Про це повідомляє Bloomberg.

У Christie’s відмовилися повідомляти, як довго акторка володіла автомобілем і чи користувалася вона ним.

Представник аукціонного дому підтвердив, що автомобіль зберіг свій оригінальний двигун, але «ймовірно» його перефарбували у 1978 році з оригінального біло-синього кольору в чорний, а чорний інтер’єр салону змінили на червоний.

Зазначається, що пробіг машини становить 64 244 милі, втім неясно, чи це число відповідає дійсності.

Аукціонний дім очікує, що вартість вінтажного авто коливатиметься від €600 тисяч до €800 тисяч. Його можна буде побачити 14, 16 і 20 листопада в салоні Christie’s у Парижі.