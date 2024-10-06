На «Рамштайні» країни НАТО можуть озвучити конкретні кроки для членства України в Альянсі Анджеліна Джолі виставила на аукціон свій вінтажний Ferrari » ЦАХАЛ готує розширення наземної операції у центральній частині Гази Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готує розширення наземної операції у центральній частині Гази до роковин нападу ХАМАС та закликає цивільних евакуюватись з районів Нусейрат та Бурейдж Про це повідомляє The Times of Israel. Згідно з повідомленням, це рішення пов’язане з очікуванням посилення атак ХАМАСу на роковини нападу 7 жовтня. Райони, що підлягають евакуації, розташовані на південь від стратегічного коридору Нецарім, де ЦАХАЛ підтримує значну військову присутність. «Під час війни ХАМАС неодноразово намагався атакувати війська в коридорі, а нещодавно великий натовп палестинців спробував повернутися на північ Гази через цю територію, але був відтіснений ЦАХАЛом», — додали у ЦАХАЛі.