Трамп пообіцяв, що США «досягнуть Марса», якщо він стане президентом

Про це повідомляє Sky news.

«Я повертаюся до Батлера, щоб передати просте повідомлення: Ми збираємося зробити Америку знову великою, ми збираємося виграти вибори», — наголосив Трамп.

Згадуючи замах, він сказав, що нападник «мав на меті змусити його замовкнути».

Обговорюючи свою кампанію в Білому домі, він пообіцяв удвічі знизити ціни на енергоносії, пообіцяв значне зниження податків і заявив, що його конкурентка від Демократичної партії Камала Гарріс є ультралівою.

Він також пообіцяв, що США «досягнуть Марса» до закінчення його другого терміну, якщо він буде переобраний, і пообіцяв «ніяких чоловіків у жіночому спорті».