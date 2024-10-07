Нардеп-утікач Дмитрук онлайн долучився до засідання комітету Ради

Позафракційний народний депутат-втікач Артем Дмитрук, який наприкінці серпня незаконно виїхав за кордон, 7 жовтня приєднався в онлайн-режимі до засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності — члени комітету в коментарях «Українській правді»

Пряма мова члена комітету Олександра Бакумова (парламентська фракція «Слуга народу»): «Можу підтвердити факт участі (Дмитрука – УП) в засіданні комітету (у режимі відеоконференції) та голосуванні».

За його словами, Дмитрук голосував «за» останній законопроєкт у порядку денному засідання комітету – №9398 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за зараження інфекційними хворобами або інфікування їх збудниками».

Водночас членкиня комітету, позафракційна депутатка Юлія Яцик підкреслила, що особисто не зафіксувала Дмитрука, але колеги з комітету підтвердили, що він брав участі у засіданні.

Вона уточнила, що в засіданні взяли участь представники різних правоохоронних органів, зокрема ОГП, НАБУ, САП, оскільки обговорювалися питання укладення угод у кримінальних провадженнях і змін до кримінального кодексу у зв‘язку з ратифікацією Римського статуту.