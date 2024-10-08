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Ймовірність ударів Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану низька, — NYT Лечение гепатита С на ранних стадиях: особенности заболевания » Армія РФ за добу втратила засіб ППО, 7 танків і 1340 військових За минулу добу 7 жовтня російська окупаційна армія втратила 1340 військових, засіб ППО та десятки одиниць своєї техніки Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.10.24 орієнтовно становили: особового складу – близько 662970 (+1340) осіб;

танків – 8940 (+7) од.;

бойових броньованих машин – 17740 (+30) од.;

артилерійських систем – 19203 (+47) од.;

РСЗВ – 1223 (+0) од.;

засоби ППО – 973 (+1) од.;

літаків – 368 (+0) од.;

гелікоптерів – 328 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16686 (+43).;

крилатих ракет – 2618 (+3).;

кораблів /катерів – 28 (+0) од.;

підводних човнів – 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 26185 (+83) од.;

спеціальної техніки – 3373 (+9). В Генштабі додали, що дані уточнюються.