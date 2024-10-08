Ймовірність ударів Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану низька, — NYT

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, ізраїльські високопосадовці стверджують, що першочерговою метою, найімовірніше, стануть військові бази, розвідувальні об’єкти або командні центри. Удари по ядерній програмі розглядаються як можливий наступний крок, залежно від відповіді Ірану.

Згідно з доповіддю, потенційний удар може виявитися недостатньо ефективним для того, щоб суттєво зашкодити ядерній програмі, або ж він просто відправить її в підпілля чи призведе до прискорення Тегераном її розвитку. Представники Пентагону також вивчають, чи вважатиме Ізраїль поточний момент сприятливим для атаки.

На відміну від Ізраїлю, адміністрація США віддає перевагу методам саботажу, дипломатії та санкцій для протидії іранській ядерній програмі.

У виданні зазначили, що протягом багатьох років Ізраїль не розробляв детального плану нападу на іранські ядерні об’єкти, зосереджуючись на інших загрозах, таких як «Хезболла». Ситуація змінилася після приходу Нафталі Беннета на посаду прем’єр-міністра у 2021 році.

Беннетт, який останнім часом все частіше закликає до удару по іранській ядерній програмі, ініціював нові військові навчання, що імітують дальні авіаційні операції, та виділив додаткові ресурси на підготовку.