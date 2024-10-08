Комбриг 72-ї бригади розповів про вихід з Вугледара та труднощі евакуації поранених

Командир 72-ї окремої механізованої бригади поділився подробицями виходу з Вугледара Донецької області та складнощами, пов’язаними з евакуацією поранених — комбриг 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців полковник Олександр Охріменко в інтервʼю виданню «Главком»

Коментуючи ситуацію з виходом бригади з міста, Охріменко заявив, що ситуація в місті була дуже напруженою, особливо на флангах, оскільки це не дозволяло утримувати Вугледар надалі.

Полковник зауважив, що фактично це вже було тактичне оточення, і здійснювати евакуацію та поповнення боєприпасами стало вкрай складно. Резерви, які раніше могли підходити, станом на 27-28 вересня вже перебували під вогневим впливом противника.

«Тими силами та засобами, які були в підпорядкуванні, утримати Вугледар, об’єктивно, можливості не було. З іншого боку, ситуація на півдні Донбасу до кінця вересня так змінилася, що утримання Вугледару втрачало своє значення».

Охріменко зазначив, що під час таких активних бойових дій неможливо з повною упевненістю сказати, що вдалося евакуювати 100% поранених бійців.

Пряма мова: «Евакуація здійснювалася. Але, на жаль, певну кількість людей ми не змогли забрати. Під вогнем противника групи евакуації, які виходили, інколи навіть не могли вийти до точки евакуації, точки зустрічі. Під час маневреної оборони та виходу з боєм справді не вдалося евакуювати всіх».