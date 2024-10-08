Лечение гепатита С на ранних стадиях: особенности заболевания

Несмотря на то, что гепатит С – это сложное, коварное и опасное заболевание, в настоящее время оно признано излечимым. Как и при любых иных болезнях, чем раньше начать принимать меры, тем проще остановить патологический процесс и предотвратить его осложнения (печёночную недостаточность, цирроз, рак печени). В современную программу лечения врачи включают противовирусные лекарства прямого действия, демонстрирующие практически 100% эффект.

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Особенности протекания гепатита и оптимальности лечения разных форм

Вирусный гепатит С по характеру протекания разделяется на 2 формы:

острую;

хроническую.

На ранних этапах развивается острая, и чаще всего она не сопровождается симптоматикой, либо же может «маскироваться» под ОРВИ. Развитие скрытой острой формы идёт на протяжении 6 месяцев после заражения. В большинстве случаев на этом этапе болезнь выявляется случайным образом при анализе крови, взятом по иному поводу. Далее гепатит развивается по одному из трёх сценариев:

до 15% случаев его выявляют на ранней стадии;

до 70% пациентов становятся носителями вируса с переходом болезни в хроническую форму;

приблизительно у 20% происходит самоизлечение.

Как показали клинические исследования, иммунная система способна самостоятельно бороться с вирусом HCV, своевременно определяя проникновение в организм патогена и бросая все силы на его уничтожение. Таким образом, при острой форме и отсутствии симптоматики, медикаментозное лечение может и не понадобиться. Однако обязательно требуется проводить специальную терапию для пациентов, в организме которых наблюдается развитие хронической формы гепатита. Дело в том, что хроническое протекание даже при отсутствии внешних проявлений опасно, вирус убивает клетки печени, разрушает её ткани, блокирует функциональность органа.

Лечение хронического гепатита на ранних стадиях

При лечении хронического вирусного гепатита С ВОЗ рекомендует назначать специальную терапию лекарствами, проявляющими прямое противовирусное действие на HCV. Среди них самые распространенные – Софосбувир и Даклатасвир. Таблетки назначаются и взрослым, и подросткам, и детям.

При обнаружении заболевания на ранних стадиях и применении противовирусных лекарств, курс лечения может составлять всего 8-12 недель. Далее продолжительность терапии будет доходить до 24 недель. При допущении перехода гепатита в запущенные стадии, лечиться приходится дольше, например, 36 недель.

Для скорейшего излечения гепатита С, выявленного на ранней стадии, больному рекомендуют отказ от алкоголя и тяжёлых для печени продуктов.