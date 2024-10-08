У ЄС розглядають спосіб обійти вето Угорщини на допомогу Україні у 6,6 млрд євро

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, у ЄС зараз розглядають варіант добровільних внесків країн-членів блоку до Європейського фонду миру, аби направити ті кошти на допомогу Україні.

Таким чином, Київ зміг би отримувати фінансову підтримку лише за згодою держави, яка зробила цей внесок, а не за умови одностайної підтримки всіх членів Євросоюзу.

Водночас джерела інформаційного агентства додали, що посли європейських держав зустрінуться у вівторок для обговорення цієї пропозиції.