У Зеленського заявили, що ніяких «дивних мирних планів» не передбачається

В інформаційному просторі почали з’являтися різні сценарії завершення війни Росії проти України, які не передбачають поразки країни-агресора. Однак такі підходи є помилковими, оскільки лише стимулюватимуть подальшу агресію.

Про це заявив керівник Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Telegram.

Чиновник висловився щодо «дивних мирних планів», «компромісних варіантів» і «стратегій деескалації», які активно обговорюються у глобальному інформаційному полі.

За його словами, основна проблема таких підходів полягає не тільки в тому, що вони «суперечать прагненням України, а також принципам паритетності та безпеки».

«Вони є нереалістичними, оскільки йдуть всупереч базовій логіці. Логіка підказує, що уникнення поразки агресора лише мотивує його до подальшої експансії», – зазначає Подоляк.

У цьому контексті представник Офісу президента прокоментував питання «табу» на удари зброєю, наданою Заходом, по території РФ, звідки окупанти ведуть обстріли України, а також можливість збиття російських цілей силами НАТО.

«Чому вважається, що збиття російських ракет силами НАТО, які спрямовані на українські міста, може загострити конфлікт? Це алогічно. Ми можемо збивати «Шахеди», але не маємо права вдарити по їхніх стартових майданчиках? Виходить, стріляйте по стрілах, але не чіпайте стрілка», – підкреслює Подоляк.

Він також зазначив, що Україні пропонують «вірити, що догоджання агресору зменшить його апетит» , і що «заморожування війни» відповідає інтересам безпеки Європи, а згода України на втрату територій – її національним інтересам.

«Чи є в цьому логіка? Дивно, що суспільство сміється з прихильників теорії пласкої Землі, але серйозно сприймає інженерів таких дипломатичних конструкцій, які лише заохочують агресора до посилення геноциду», – підсумував Подоляк.