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В ОП заявили, що другий Саміт миру не відбудеться в листопаді

Про це виданню «Телеграф» розповіла радниця глави ОП Дарія Зарівна.

«В листопаді Другий саміт миру ще не відбудеться. Але все для його підготовки вже має бути готово. Поки що проходять тематичні конференції по кожному пункту Формули, які закінчуються прийняттям комюніке. Основні положення цих комюніке стануть основою для майбутнього мирного плану Другого саміту», — йдеться у заяві.

В ОП також анонсували конференцію, яка 30-31 жовтня пройде в Канаді. Темою будуть гуманітарні питання — звільнення військовополонених, цивільних заручників та повернення дітей.

8 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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