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Туреччина виступає за повернення окупованих територій України, зокрема Криму Грузія втратить €121 млн допомоги через «відхід від демократичних стандартів» » Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1150 військових Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила щонайменше 1150 військових. Українські сили ліквідували 19 артилерійських систем і 31 безпілотник ворога Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.24 орієнтовно становили: особового складу – близько 664 120 (+1150) осіб;

танків – 8944 (+4) од.;

бойових броньованих машин – 17751 (+11) од.;

артилерійських систем – 19222 (+19) од.;

РСЗВ – 1223 (+0) од.;

засоби ППО – 973 (+0) од.;

літаків – 369 (+0) од.;

гелікоптерів – 328 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16718 (+31).;

крилатих ракет – 2618 (+0).;

кораблів /катерів – 28 (+0) од.;

підводних човнів – 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 26240 (+55) од.;

спеціальної техніки – 3385 (+12). У Генштабі додали, що дані уточнюються.