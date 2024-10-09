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Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1150 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.24 орієнтовно становили:

  • особового складу – близько 664 120 (+1150) осіб;
  • танків – 8944 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин – 17751 (+11) од.;
  • артилерійських систем – 19222 (+19) од.;
  • РСЗВ – 1223 (+0) од.;
  • засоби ППО – 973 (+0) од.;
  • літаків – 369 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 328 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16718 (+31).;
  • крилатих ракет – 2618 (+0).;
  • кораблів /катерів – 28 (+0) од.;
  • підводних човнів – 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26240 (+55) од.;
  • спеціальної техніки – 3385 (+12).

У Генштабі додали, що дані уточнюються.

9 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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