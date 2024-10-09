Макрон показав, як у Франції тренується українська бригада Анни Київської

Французький президент Емманюель Макрон показав у середу кадри з тренувань української бригади Анни Київської, яка зараз проходить навчання на території Франції.

Про це французький лідер повідомив у себе в X (Twitter), передає «Європейська правда».

Макрон розповів, що українську бригаду Анни Київської зараз навчають у східному регіоні Гранд-Ест.

«Я взяв на себе це зобов’язання: зараз наші військові навчають 2300 українських солдатів у Гранд-Есті, з обладнанням, яке вони використовуватимуть під час місій», – проінформував Макрон, виклавши кадри із тренувань.

Французький президент запевнив, що ця бригада буде навчена та оснащена завдяки солідарності Франції.

Як раніше повідомляла «Європейська правда», Макрон у середу запланував візит до українських військових, які навчаються у Франції. За інформацією пресслужби посольства Франції в Україні, Макрон вирушив у середу на схід Франції разом з очільниками оборонних відомств України та Франції Рустемом Умєровим та Себастьєном Лекорню.

У посольстві акцентували, що Франція стала першою країною, яка готує повноцінну українську бригаду на своїй території, а за кількістю підготовлених військових та тривалістю навчання ця ініціатива не має аналогів.

Як зазначили у посольстві, навчання охоплює широке коло складових, серед яких, зокрема: піхотний бій, бронетанковий бій з використанням AMX10 RC (французька бойова броньована машина), інженерний бій із залученням саперів, протиповітряна оборона з використанням ракет Mistral, протитанковий бій з використанням ракет Milan, використання безпілотних апаратів, снайперів, артилерійських систем CAESAR.

Як розповіли у посольстві, завдяки цій програмі станом на 15 вересня 2024 року Франція вже підготувала майже 15 тисяч українських військовослужбовців.

Підготовка проводиться на французькій території та в Польщі, куди було відряджено близько ста французьких військових в рамках місії EUMAM.

Також у посольстві наголосили, що з березня Франція навчає українських пілотів для польотів на літаках Alphajet, що є передумовою для переходу на винищувачі F-16 або Mirage M2000-5.