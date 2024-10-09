Окупаційна влада РФ знищила 20 млн українських книжок. У Конгресі пройшли слухання про стирання ідентичності українців

Притягнення до відповідальності Росії за позбавлення українців культурних прав шляхом знищення об’єктів та творців культури має бути окремим пунктом у міжнародних зусиллях, спрямованих на досягнення справедливості щодо розв’язання війни проти України. Так вважають учасники обговорення цього питання у Конгресі США.

Російське вторгнення в Україну призвело до численних порушень прав людини, але в тіні десятків тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими силами в Україні, залишаються злочини проти української культури та її носіїв, вважають організатори нещодавніх конгресових слухань «Стирання української ідентичності та культури».

Навмисне знищення культурної спадщини не лише завдає шкоди здійсненню прав людини, включно з культурними правами, але є воєнним злочином згідно з Римським статутом, нагадали учасники обговорення у Конгресі США.

Комісія з прав людини Тома Лантоса на відкритому засіданні 25-го вересня обговорила намагання Росії знищити українську культуру в перебігу своєї агресії проти України та те, що світ може протиставити цьому наміру.

ідкриваючи засідання, співголова комісії конгресмен-демократ зі штату Массачусетс Джеймс Макговерн сказав, що культурні права є невід’ємною частиною людської гідності, вони є способом самовираження та надають сенсу життя, тому позбавлення українців культурних прав є позбавленням одного зі засадничих прав людини – права бути собою.

Путін як лідер Росії зробив знищення української культури головним стовпом своєї агресії проти України через невибіркові напади на цивільних та цілеспрямовані напади на культурну інфраструктуру України

З іншого боку, культура є джерелом стійкості українців у ситуації, коли питання виживання їхньої країни є пов’язане з виживанням їхньої культури та ідентичності.

Конгресмен зауважив, що у дискусіях про те, чому Росія двічі, у 2014 та 2022 роках, вдерлася в Україну, домінують аргументи про НАТО, нібито у Москві побоювалися розширення Альянсу. Натомість дуже мало уваги приділяється тому факту, що Росія вже понад три століття у різних іпостасях – як Російська імперія, СРСР та РФ – намагається знищити українську культуру та ідентичність, забороняючи публікації українською мовою, культурні товариства та виганяючи чи ув’язнюючи українських інтелектуалів.

«Тепер Путін як лідер Росії зробив знищення української культури головним стовпом своєї агресії проти України через невибіркові напади на цивільних та цілеспрямовані напади на культурну інфраструктуру України. Російські сили знищили пам’ятники, церкви, театри, університети, бібліотеки, архіви, музеї, і це ще не вичерпний список. Митці, журналісти, науковці та інші люди, які створюють та намагаються зберегти культуру, стоять перед небезпекою арештів, катувань, примусового переміщення та смерті. Освіта на окупованих територіях стала головним інструментом русифікації», – сказав конгресмен Макговерн.

Американський законодавець нагадав, що адміністрація Байдена виділила 7 мільйонів доларів на ініціативу реагування на загрози культурній спадщині, щоб у партнерстві з державними та недержавними інституціями в Україні допомогти врятувати та відновити пошкоджені об’єкти та колекції.