У Торецьку немає цілих будівель, але 1200 мешканців відмовляються виїжджати Режисер «Оппенгеймера» Крістофер Нолан працює над новим секретним фільмом » Рада підтримала законопроєкт про угоду зі слідством у корупційних справах Верховна Рада України у середу, 9 жовтня, проголосувала у першому читанні за законопроєкт №12039 про угоду зі слідством щодо розслідування корупційних справ Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Зазначається, що відповідний законопроєкт схвалили Спеціальна антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро. Він також відповідає міжнародним зобовʼязанням України. Законопроєкт підтримали 268 народних обранців. Так, згідно з проєктом №12039: вводиться нова стаття, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення ніж вимагає кодекс,

суд зможе визначити як додаткове покарання досить великий штраф — 102 мільйони гривень максимум за особливо тяжкий злочин і понад 4 мільйонів гривень за тяжкий злочин,

суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено,

відповідний інструмент не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем, за винятком, якщо такий організатор викриє іншого організатора,

у випадку коли мова йде про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант який повністю відшкодовує збитки, сплачує штраф та може отримати додатково конфіскацію. Натомість у НАБУ вважають, що законопроєкт щодо вдосконалення угод про визнання винуватості у корупційних кримінальних провадженнях підвищить ефективність розслідувань та прискорить судовий розгляд топкорупційних справ.