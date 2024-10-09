Режисер «Оппенгеймера» Крістофер Нолан працює над новим секретним фільмом

Про це пише Variety.

Британський кінорежисер, сценарист і продюсер, останній фільм якого «Оппенгеймер» у березні цього року виграв 7 премій «Оскар», зокрема у категоріях «Найкращий фільм» та «Найкраща режисерська робота», повертається на Universal для роботи над наступною стрічкою.

Американський актор Метт Деймон, який знявся в його «Інтерстелларі» і «Оппенгеймері», веде переговори про головну роль. Нолан збирається написати сценарій та продюсувати стрічку разом з дружиною Еммою Томас.

Не дивно, що Нолан обʼєднався з Universal, адже окрім 7 премій «Оскар», «Оппенгеймер» також отримав $958 млн у прокаті.

Джерела повідомляють, що Universal планує премʼєру фільму на 17 липня 2026 року. Подробиці сюжету наразі залишаються в таємниці.

«Оппенгеймер» став першим фільмом Нолана, знятим поза співпрацею з Warner Bros. за майже 20 років. Ситуація змінилася у 2020 році, коли керівник WarnerMedia Джейсон Кілар вирішив провести прем’єру фільмів, створених за рік, на HBO Max.

Хоча в цей період у Нолана не було прем’єри фільму, він тоді оприлюднив заяву, в якій критикував стратегію: «Деякі з найбільших кінематографістів нашої індустрії та найважливіших кінозірок лягали спати напередодні, думаючи, що працюють на найкращу кіностудію, а прокинулися, щоб дізнатися, що вони працюють на найгірший стримінговий сервіс».