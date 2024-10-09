США відмовили у візах російським дипломатам в ООН

Сполучені Штати відмовили деяким членам російської делегації у візах для участі в засіданнях першого комітету Генеральної Асамблеї ООН

Про це повідомив так званий заступник міністра закордонних справ росії Сергій Вершинін.

«Стартував перший комітет Генеральної Асамблеї, і не всі наші представники змогли отримати візи. Ми вважаємо, що це абсолютно неприйнятно», — цитує Вершиніна “РИА Новости”. Дипломат додав, що російська сторона зараз активно обговорює це питання «в комітеті зі зносин із країною, яка приймає штаб-квартиру ООН», і наполягає на необхідності арбітражу.

Перший комітет Генасамблеї ООН збирається щорічно після завершення загальних дебатів на тижні високого рівня. Основна його діяльність зосереджена на питаннях роззброєння та міжнародної безпеки.

Випадки відмови у візах російським дипломатам з боку західних країн відбуваються не вперше. Так, у жовтні 2023 року американські візи не були видані російським дипломатичним працівникам, які мали брати участь у переговорах ядерних держав у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Наприкінці 2022 року російській делегації відмовили у візах для поїздки на сесію ОБСЄ у Варшаві. Перший заступник голови Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров назвав це рішення «обурливим» і звинуватив польську владу в навмисних діях проти Росії.

Також у грудні 2022 року посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов повідомив, що через візові обмеження 2023 року США покинуть три десятки співробітників російської дипломатичної місії.

У квітні цього року перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський скаржився, що США не видали візу російському делегату для участі в 46-й сесії Комітету з інформації Генасамблеї ООН.