У Торецьку немає цілих будівель, але 1200 мешканців відмовляються виїжджати

У місті Торецьк Донецької області, де не залишилося жодної вцілілої будівлі, залишаються близько 1200 людей, які не мають наміру виїжджати — голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону

Філашкін зазначив, що умови життя в місті жахливі, а завезення гуманітарної допомоги ускладнюється через постійні обстріли.

«Люди живуть там в дуже жахливих умовах. Жодної вцілілої будівлі там не залишилося. 1200 людей залишається в місті і виїжджати у них бажання немає».

За словами Філашкіна, щоденні зусилля поліції, ДСНС та місцевої влади переконати мешканців виїхати не мають успіху, оскільки охочих залишити місто дуже мало.