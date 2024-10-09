Зустріч Контактної групи у форматі «Рамштайн» переноситься

Засідання Контактної групи з питань оборони України, яке мало відбутись 12 жовтня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині, в цей день не відбудеться.

Пресслужба підтвердила, що зустріч відклали, і зазначила, що ключовим фактором стала зміна планів президента США Джо Байдена через негоду у Сполучених Штатах.

«Як оголосив Білий дім, президент Байден відклав свою поїздку до Німеччини та саміт у Рамштайні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на ураган Мілтон, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході Сполучених Штатів. Подія 12 жовтня 2024 року переноситься».

Нову дату мають оголосити пізніше.