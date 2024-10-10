Бронювання працівників від мобілізації тимчасово зупинили

Про це повідомили джерела The Page, РБК-Україна та «Економічної правди«.

Так, The Page опублікувало витяг із протоколу урядового засідання, яке відбулося 8 жовтня. В ньому йдеться про те, що Міноборони хоче провести аудит щодо бронювання від мобілізації, на засіданні Кабміну цю ідею підтримали.

«Зупинення до 15 листопада 2024 р. дії положень Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки», — сказано в тексті документа.

Водночас джерело РБК-Україна в уряді підтвердило, що рішення ініціювало Міноборони, яке хоче перевірити, кого та на яких підставах забронювали від мобілізації.

Своєю чергою джерело ЕП зазначило, що відповідну перевірку здійснять, адже президент Володимир Зеленський вважає, що заброньованих від мобілізації працівників занадто багато.

«Президент був на нараді. Обурювався, що забронювали 1,5 млн», — пояснив співрозмовник ЕП причину ухвалення відповідного рішення.