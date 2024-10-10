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Зеленський заявив, що Україна може «закінчити війну не пізніше 2025 року»

Про це президент сказав під час виступу з прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем 9 жовтня у Дубровнику, передає «Європейська правда«.

Зеленський нагадав, що План перемоги Україна планує завершити до листопада.

«У жовтні, листопаді, грудні у нас є шанси зрушити справи у напрямі миру і тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює нагоду зробити цей вибір – вибір рішучих кроків, які дозволять закінчити війну не пізніше 2025 року», – заявив він.

«Ми розраховуємо на лідерство президента Байдена, ми покладаємося на сильні та мудрі кроки Британії, Франції, Німеччини та Італії, щоб принести у Європу мир і безпеку. І розраховуємо на всіх вас», – додав Зеленський.

10 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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