Європейські партнери нададуть $435 млн для українських телекомунікаційних компаній

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, кошти підуть на відновлення телекомунікаційного сектору, купівлю нового обладнання для збільшення покриття фіксованим та мобільним інтернетом в Україні й покращення мобільного звʼязку.

«Стабільний звʼязок — невідʼємна частина нормального життя кожної людини. Попри постійні спроби ворога знищити телеком-мережу українці повинні мати змогу викликати екстрені служби, спілкуватися з рідними, працювати та навчатися онлайн. Зараз важливим фактором для стабільної роботи зв’язку є інвестиції», — написав Федоров.

Допомогу надали Міжнародна фінансова корпорація та Європейський банк реконструкції та розвитку за підтримки Європейської комісії та уряду Франції.