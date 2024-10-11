Атака РФ на портову інфраструктуру Одещини 9 жовтня: кількість загиблих зросла до 9

Про це поінформував очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, кількість жертв російської ракетної атаки по припортовій інфраструктурі Одещини 9 жовтня зросла до 9 осіб. Вранці 11 жовтня у лікарні помер 48-річний чоловік.

«За два дні російські терористи вбили 13 цивільних людей на Одещині, більшість з яких — молодь», — наголосив Кіпер.

Вчора про наслідки атаки повідомляли віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Олег Кіпер.

«П’ятеро загиблих та дев’ятеро постраждалих – наслідки чергової атаки російських терористів балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області. Всі постраждалі – українці. Наразі їм надається медична допомога, п’ятеро перебувають у важкому стані», — зазначив Олексій Кулеба.

За його словами, під час атаки зазнало ушкоджень цивільне судно під прапором Панами – контейнеровоз Shui Spirit. Міністр також додав, що це вже третє іноземне судно, яке атакувала РФ за останні чотири дні.

«Україна сьогодні залишається гарантом продовольчої безпеки. Тому важливо припинити практику цього терору – достатньою кількістю зброї, протиповітряної оборони, дипломатією, санкціями та покаранням за кожен воєнний злочин», — наголосив Кулеба.