Для Агентства оборонних закупівель і Держоператора тилу створили наглядові ради

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Наглядові ради — важливий елемент для ефективного та прозорого управління закупівлями. Призначення їх є важливим кроком до відповідності міжнародним стандартам. Це гарантує незалежний контроль за процесами, мінімізує корупційні ризики та підвищує довіру до системи як всередині країни, так і з боку наших міжнародних партнерів», — наголосив Умєров.

Зазначається, що у складі рад будуть українські та міжнародні експерти. За словами міністра, це дозволить інтегрувати найкращий світовий досвід у реформування оборонної сфери України.

Крім того, цього ж дня за поданням Умєрова Кабінет міністрів звільнив заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції Олександра Балануцу. Натомість іншим поданням уряд призначив на цю посаду Сергія Боєва.

До свого призначення 41-річний Сергій Боєв працював заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. У період з 2016 по 2022 роки обіймав керівні посади у державних компаніях НАК «Нафтогаз України» та АТ «Укргазвидобування».

Раніше Боєв працював у провідних міжнародних банківських установах, а також в консалтинговій компанії The Boston Consulting Group, що забезпечило йому значний досвід у сфері фінансів та управління.

Сергій Боєв має ступінь бакалавра міжнародної економіки, який здобув у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, а також ступінь магістра з ділового адміністрування, який отримав у Вортонській бізнес-школі Університету Пенсильванії (США).

«Він має важливий досвід, який допоможе нам ще більше інтегрувати Україну в європейські оборонні структури», — зазначив Умєров.

Ще одним заступником Умєрова призначили бригадного генерала юстиції Сергія Мельника на позивний «Marsel». Він відповідатиме за освітній, медичний напрямки, а також гуманітарне забезпечення і політику людського капіталу.

З 1999 року Сергій Мельник проходив службу на різних посадах в бойових бригадах Протиповітряної оборони. З листопада 2019 року обіймав посаду начальника Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 2022 році Мельник успішно закінчив курси вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4) Національного університету оборони України. З початку повномасштабного вторгнення керував обороною міста Харкова.

Новопризначений заступник міністра є доктором юридичних наук, професором військового права, заслуженим працівником освіти України та лауреатом Державної премії України в галузі освіти.